Kiralar uçunca...

Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlâkçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladı.

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Pandemi dönemi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması, kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını arttırmaya devam ediyor. Örneğin İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Öyle ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, emlâkçılara isim yazdırıp haftalarca sıra bekliyorlar” dedi.

Tahliye hakları yok

Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladı. Ancak ev sahiplerinin kiracıların yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe kiracılarını çıkaramayacaklarını ifade eden Akdoğan “Taşınmaz satışında bile mevcut kira kontratı devam eder. Yeni şart istenemez. Yeni kontrat gerekmez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı bir yıllık bile olsa kira sözleşmesi otomatik olarak uzar. Haklı bir neden olmadıkça örneğin kira bedelleri o bölgede yükseldi diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” diye konuştu.