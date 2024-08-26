Kiralar yine ateş pahası

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da kiralık ev fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun talebi, kiraları katladı. Kadıköy ilçesi, Temmuz ayında en yüksek kira artışını yaşayan ilçe oldu.

Emlak uzmanları, bu durumun öğrenci yurdu kapasitesinin yetersizliği ve konut arzının talebi karşılayamaması gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Ev kiralamak isteyen öğrencilerin tercihlerini ise en çok ulaşım ve sosyal hayat belirliyor. Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin en yoğun olarak yaşadığı Kadıköy’de kira fiyatları yüzde 70,4’lük oranlar, 2024 Temmuz ayının kira fiyatı en çok artan ilçesi oldu. Show Haber’e konuşan emlakçı Serdar Saka, “Geçen sene yabancı öğrenci sayısı çok fazlaydı Kadıköy’de. Eşyalı daire olarak yüksek kiralara evler veriliyordu. Onlar da şimdi taşınınca o fiyatlar da sabit kalındı.” dedi. Kira artışında rekor kıran ikinci ilçe Beykoz olurken, üçüncü sırada ise Maltepe geldi. Şehir merkezine uzak olmasına rağmen Silivri de 4. sırada. Gayrimenkul danışmanları ise kira artışlarının sonbahar boyunca devam edeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi