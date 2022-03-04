Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

Milyonlarca kişi tarafından merak edilen enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artış oranları da açıklandı.

Açıklanan resmî rakamlara göre, TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmiş olan kira artış oranı da yüzde 25,98 şeklinde açıklandı. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart’ta yüzde 25,98 oldu” şeklinde oldu. TÜFE’nin üzerinde zam yapılamayacağına dikkat çeken Altınay, “Örneğin kiranız 2 bin TL ise yeni zamla birlikte bu 2 bin 519 TL olacak. 3 bin TL’lik bir konut için ise 3 bin 779 olacak. Bunun üstünde zam yapılamaz” diye konuştu.

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