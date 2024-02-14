Kırmızı et 40 günde 60 lira arttı

Kırmızı et fiyatlarında yeni yılda da artışlar devam ediyor. Son olarak, önceki gün kuzu ve dana karkas etlerine kilogram başına 20 lira zam yapıldı.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 TL arasında olduğunu belirtirken, önceki gün yapılan zamlarla birlikte kuzu karkas etin kilosunun 410 liraya, dana karkas etin ise 310 liraya yükseldiğini ifade etti. Et fiyatlarındaki artışlar, yeni yılın başlamasıyla birlikte devam ediyor. Önceki gün kuzu ve dana karkas etlerine yapılan zam, tüketicileri derinden etkiledi. Pazar günü yapılan kesimlerde karkas etin kilogramına 20 lira zam geldi. Yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 arasında değiştiğini söyleyen İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, önceki gün gelen zamlarla birlikte, son 40 günde 60 lira zamlanarak kuzu karkas etin kilosu 410 liraya çıktığını söyledi. Haber Merkezi

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