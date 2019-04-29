Kırmızı ete de zam geliyor

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), büyükbaş hayvan alım fiyatını güncelleyerek karkas ete kilo başına 1 TL zam yapması, ilerleyen günlerde kırmızı ete ikinci bir zam geleceği ihtimalini yükseltti.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, “Arpaya gelen zamdan dolayı yem fiyatları yüzde 10 artmıştı. Son günlerde kurda yaşanan dalgalanmalar, dolar/TL’nin ilerleyen aylarda 6 TL’yi aşacağının beklenmesi, girdi maliyetlerini iyice artırır. ESK’nin son hamlesi de önümüzdeki günlerde kesinlikle kırmızı et fiyatlarına yansıyacaktır” dedi. ESK’nin alım fiyatlarında yaptığı 1 TL’lik zammın tüketiciye hemen zam olarak yansımayacağını ancak ramazan ayıyla birlikte fiyatlarda yeniden bir hareketlilik görülebileceğini söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da “ESK’nin alım fiyatları piyasa fiyatlarının altında kalmıştı. Yapılan 1 TL’lik zamla piyasa fiyatlarına yaklaşıldı. Şu an kırmızı ete talep patlaması yok. Ramazan ayına kadar zam yapılmayacağını düşünüyorum. Ancak ramazana girildikten sonra ne olur bilmiyorum. Zam yapıldığında kimsenin günah keçisi ilan edilmemesi lazım. Maliyetler çok yükseldi. Üretimin devam edebilmesi için, kazanç sağlanabilmesi lazım” diye konuştu.

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Enflasyon Raporu, yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2’inci Enflasyon Raporu’nu yarın İstanbul’da açıklayacak. TCMB’den yapılan duyuruda, “Enflasyon Raporu 2019-II”nin 30 Nisan’da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. Duyuruda, toplantının saat 10.30’da Marriott Şişli Otel’inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi. Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.