Kırmızı mercimek 20 liraya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilk 7 ayda mercimek ihracat miktarı 232,1 bin ton olurken, ihracat değeri ise 230.4 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat miktarı ise 424,2 bin ton olurken, ithalat değeri ise 306.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatın neredeyse tamamına yakını Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleşti. Kabuklu (naturel) kırmızı mercimeğin fiyatı, son bir ayda yüzde 33 artışla kilogramı 15 liradan 20 liraya yükseldi. Kırmızı mercimeğin iki yıldır 15 lira seviyesinde bulunduğunu belirten sektör temsilcileri, üreticilerin yeniden ekim yapması için son dönemde oluşan fiyatın önemli olduğunu vurguladı. Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, kırmızı mercimekteki fiyatın uzun süre stabil kaldığını aktaran sektör temsilcileri, son dönemde oluşan fiyatın üreticilerin yeniden ekim yapması için önemli olduğunu belirtiyor. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, “Bu fiyat çiftçiyi memnun etmez. Piyasada mercimek fiyatının 20 liraya çıkmış ise tohumun fiyatı da 30 liraya çıkmış demektir. Eğer çiftçi mercimek tohumunu kaldırmamış ise 30 liradan tohum alıp, ekim yapmaz” dedi. Haber Merkezi

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