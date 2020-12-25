Kırtasiyeciler de isyanda

Okulların uzaktan eğitime geçmesi ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kırtasiyecileri zor duruma düşürdü. Kırtasiyeci İbrahim Şen, “Dükkanı kapatsak açık durmasından daha iyi“ diye isyan etti.

Okulların uzaktan eğitime geçmesi ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kırtasiyecileri zor duruma düşürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek miktarının yeterli olmadığını söyleyen kırtasiyeci İbrahim Şen, “Kan nasıl vücuda hayat veriyorsa bize hayat veren de öğrenci. Öğrenci olmayınca bizim kanımız çekiliyor. Dükkânı kapatsak açık durmasından daha iyi “ diye isyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 1000 TL doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL diğer illerde aylık 500 TL kira yardımı önceki gün Resmî Gazete’de yayımlandı. Esnaf, yardımın yeterli olmamasından şikâyetçi. Kırtasiyecilerin içine düştüğü durumu anlatan Kırtasiyeci İbrahim Şen, “Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Ahmet’ten aldık Mehmet’e verdik, bu zamana kadar geldik borcumuz katlanarak artıyor. Okulların kapanmasından sonra kırtasiye satışları yüzde 50’nin altına düştü. Önümüzde bir çukur var, ya bu çukuru atlayıp yolumuza devam edeceğiz ya da bu çukura düşüp kaybolup gideceğiz başka bir seçenek yok” diyerek yaşadıkları zorluğu dile getirdi.

DÜKKÂNI KAPATSAK, AÇIK OLMASINDAN DAHA İYİ

Kırtasiyeci Şen, kazancının dükkân giderini karşılamamasından dertli. Şen, “Dükkânı kapatsak açık durmasından daha iyi. Açmasam, aç kalacağım nereden tutsam elimde kalıyor. 5 bin TL kirası var bu dükkânın... Faturalarla, personel gideriyle 15 bin TL giderim var, ama günde 100 en fazla 150 lira kazanıyoruz. Onu da kırtasiyeden kazanamıyoruz. Az ileride babamın da kırtasiyesi var, 7 aydır kapalı” diye sitem etti.

Ankara - anka