Kış zamlarla daha soğuk geçecek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyimdeki fiyat artışlarının temel sebepleri arasında enerji ve işçilik maliyetleri yer aldığını söyledi.

Giyim sektörü alarm veriyor

Kaya, işçilik maliyetinin son bir yılda yüzde 85, enerji maliyetinin ise yüzde 400 arttığını ve bu maliyetlerdeki artışın süreceğini belirterek, “Hazır giyimde yüzde 150’lere varan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Geçen sene 100 lira olan bir ürün bugün en az 200-250 liraya satılıyor” dedi.

Kaya özellikle yılbaşında sonra asgari ücrete gelecek zam ve enflasyon tahminleriyle birlikte hazır giyim ve tekstil ürünlerinde de paralel zamlar beklendiğini dile getirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, kış sezonuyla birlikte gün ışından daha az faydalanacak mağazaların aydınlatma ve ısıtma maliyetlerinin artacağını söyleyerek, yeni zamların ‘kaçınılmaz’ olduğunu değerlendiriyor: “Hazır giyimdeki fiyat artışları piyasada kademeli olarak yapılıyor. Artık yılda iki defa koleksiyon yapalım, sezon başında fiyatı koyalım, sezon sonuna kadar fiyat aynı kalsın ve sezon sonunda da indirime girelim alışkanlığı kalmadı.”

Haber Merkezi