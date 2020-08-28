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Kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna kadar uzatılsın

28 Ağustos 2020, Cuma 22:35
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE TİSK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ 2020 YILI SONUNA KADAR UZATILMASINI İSTEDİ.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), “Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın” talebini dile getirdi. 3 konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada “Salgın sürecinin ilk gününden bu yana TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Ekonomi yönetimimiz de, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor” denildi.

SENDİKALARIN TALEPLERİ VAR

• Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması,  

• Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması, 

• Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi, 

• İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması, 

• İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması, 

• İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi. 

Fatih Karagöz - Ankara 

 

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