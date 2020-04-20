Kısa çalışmaya 3 milyon başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğunu açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt bulunmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini belirttti. Selçuk’un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu. Selçuk, verilere ilişkin, “Böylece görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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