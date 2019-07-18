Kısa vadeli dış borç 120.4 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, Mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 3.3 artarak 120.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna göre yüzde 3.3 artarak 120.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.2 azalarak 55.8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 10.5 artarak 59.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8.8 azalarak 10 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.4 artarak 19.7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 1.6 azalışla 12.8 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 5.3 azalarak 13.3 milyar dolara indi.