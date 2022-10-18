Kısa vadeli dış borç 138.1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2021 sonuna kıyasla yüzde 13,6 artarak 138,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 55,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 15,4 yükselerek 50,9 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustos ayında 2021 sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolara indi. Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,2 artışla 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 14,4 yükselişle 17,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 11,7 artarak 10,5 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 17,5 artışla 45,7 milyar dolara çıktı. AA

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.