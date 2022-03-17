Kısa vadeli dış borç arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,3 artarak 125,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,9 artışla 53 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 yükselişle 45,3 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ocak ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 azalışla 11 milyar dolara geriledi. AA

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