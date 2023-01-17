Kısa vadeli dış borç arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayınladı.

MB’nin verilerine göre; kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde19,6 oranında artışla 145,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 oranında artarak 60,7 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 oranında artarak 52,3 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 20,0 oranında artarak 46,6 milyar oldu. Borçlu bazında incelendiğinde; tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında artarak 27,6 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu, yüzde 16,4 oranında artarak 85,3 milyar dolar oldu. AA

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