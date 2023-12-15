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15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

15 Aralık 2023, Cuma 16:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 14,5 artarak 170,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,5 artışla 65,7 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 9,5 artarak 59,2 milyar dolara yükseldi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 16,8 artarak 12,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 7,5 azalarak 20 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 10,1 artışla 18,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 11,7 yükselişle 14,7 milyar dolara çıktı. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 13,3 artarak 32,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 5,4 artarak 92,2 milyar dolar oldu.

Ankara - Anka

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