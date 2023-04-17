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17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kişi başı gelirde 22 yıl geriye gittik

17 Nisan 2023, Pazartesi 18:03
Kişi başına düşen gelir ürküten seviyede. Türkiye, dünya sıralamasında 22 yıl önceki seviyesine düştü.

Ekonomide son yıllarda yaşanan kötü gidişat kişi başı gelirinde sert bir şekilde düşmesine neden oldu. 2001 sürecinde dünyada kişi başı gelirde 78’inci sıraya gerileyen Türkiye 22 yıl sonra aynı seviyeye düştü. Kişi başına düşen milli gelirin 2001 seviyesinde olduğuna dikkat çeken eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, mültecilerin nüfusa dahil olmaması nedeniyle kişi başına gelirin olduğundan daha büyük göründüğünü de vurguladı. Karar’ın haberine göre, Kara Twitter’daki paylaşımında “Türkiye 2001 krizinde kişi başı milli gelirde ($) dünyada 78. sıraya düşerek yakın tarihin en zayıf performansını sergilemişti. 2022 itibarıyla sıralamamız yine aynı seviyelere geldi” dedi.

Haber Merkezi

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