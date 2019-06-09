Kısır döngü

Faizler, yurttaşın ücretini şirketlerin de kârını yutarken, bankaların toplam faiz giderleri 2019’un ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.7 arttı.

Son bir yılda döviz kurları ve kredi faizlerindeki artış, vatandaşları, şirketleri, devleti ve bankaları borç-faiz bataklığına sürükledi. Cumhuriyet’tin haberine göre, vatandaşlar ve şirketler bankalara; bankalar mudilerine, Merkez Bankası’na (TCMB) ve yabancı bankalara; devlet de borçlandığı kurumlara giderek artan oranda faiz ödüyor. Tüm kesimlerin faiz harcamaları artarken, ülkenin kaynakları boşa harcanıyor.

FAİZ Vatandaşın ÜCRETİNİ, ŞİRKETİN KÂRINI YUTTU

Merkez Bankası verilerine göre geçen sene mayıs ayında ortalama yüzde 18 seviyelerinde olan bankaların tüketici kredisi faizleri, 24 Mayıs 2019 itibarıyla yüzde 29’a dayandı. Kredi faizleri artınca vatandaşların ücretleri ve şirketlerin kârları faize gitti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, vatandaşların ve kurumların bankalara ödediği toplam kredi faizleri 2019’un ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.2 artarak 78.7 milyar TL’den 107.2 milyar TL’ye yükseldi.