KİT’ler borç batağında

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçları fırladı.

2019 yılı borçlarıyla kıyaslandığında 2023’ün ağustos borcu ile 2019’u geçti. TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 8 milyar 585 milyon 986 bin TL’ye ulaştı. KİT’lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 7 milyar 412 milyon 100 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer aldı. TCDD’nin toplam 7,4 milyar TL’lik Hazine borcunun 3,1 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı: BOTAŞ: 18 milyon 720 bin TL. EÜAŞ: 124 milyon 918 bin TL. TEİAŞ: 1 milyar 30 milyon 247 bin TL.