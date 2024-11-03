KİT’ler yine zararda

AKP öncesinde kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) ürettiği katma değerin milli gelire oranı yüzde 3.4 iken bugün yüzde 0.5’lere düştü. Personel sayısı da hızla azaltılırken yine de KİT’ler zarardan kurtulamıyor. KİT’lerin bu yıl 62.2 milyar TL zarar etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, KİT yatırımlarının toplam kamu ve özel sektör yatırımları içerisindeki payı 2000 yılında yüzde 5.8 seviyesindeyken oran bu yıl yüzde 1.8’e geriledi. Yine aynı dönemde 435 bin olan KİT’lerin yıllık ortalama personel sayısı ise 95 bine düştü. Programa göre, bu kuruluşlar bu yıl yüzde 0.14 oranında finansman açığı verecek. Programda, özelleştirme uygulamalarının sonuçlarına da yer verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 2023 yılında 3.96 milyar TL iken 2024 yılının ilk sekiz ayında 2.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Eylül 2024 itibarıyla özelleştirme ihalesi tamamlanmış olup cumhurbaşkanı onayına sunulan, onaya sunulma aşamasında bulunan ve sözleşme imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 31.5 milyar TL. 2023 yılı içerisinde 76 taşınmazın, 2024 yılında ise 31 taşınmazın satış sözleşmeleri imzalandı.

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