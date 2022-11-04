Kitap fiyatlarına da zam geliyor

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, çok uzun süredir krizle mücadele ettiklerini belirterek, “Bu şartlarda zam kaçınılmaz” dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, yayıncıların seneye kötü koşullarda başladığını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söylerken, var olan şartlar karşısında zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

NTV’nin haberine göre, yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyatlar arttı. Farklı gider kalemleri olan yayıncılarda da durum farklı değil. 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.

Öder, ‘’Tüm dünyada 2020’nin başından beri kâğıt krizi var. Türkiye’deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kâğıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kâğıt girdisi de olunca yüzde 240’ların üzerinde artış var’’ açıklamasında bulundu.

Ankara - Ahmet Terzi