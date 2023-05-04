'Kıymanın kilosu Haziran ayında 480 lirayı bulacak'

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle sektörün çıkmaza girdiğini belirterek, “Fiyatlar orantısız yükselecek” uyarısı yaptı.

Solakoğlu, “Şu anda kıymanın kilosu 360-380 liralarda bu en geç haziran temmuz ayı içinde 450-480 lirayı görecek ilk aşamada. Kolay kolay da düşmeyecektir” dedi. Solakoğlu, “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi. Yeni gelecek hükümet kucağında saatli bomba bulacak” ifadesini kullandı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Solakoğlu, et ve sütte yaşanan fiyat artışlarının sebebini şöyle açıkladı: “Anaç hayvan süt veren inektir. Süt para etmediği için daha gaddarca ve normalin ötesinde kesime gidiyor. 2022’de özellikle darbe çok ağır oldu. Artık bir süt üreticisi ürettiği her 1 litre sütten 2 liraya yakın zarar eder duruma geldi. Büyük işletmelerde damların kullanılma kapasitesi yüzde 25’lere, aile işletmelerinde yüzde 50’nin altına düştü. Artık mezbahalar hayvan bulamaz oldular.” Haber Merkezi

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