KKM de enflasyona yenildi

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yüksek enflasyon ortamında tasarruf yapanların adeta “cezalandırıldığını” belirterek parasını TL mevduatta tutanlar ve devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapanların ciddi oranda zarar ettiğini belirtti.

Aktaş, artan enflasyon karşısında kur korumalı mevduat (KKM)’nin de yatırımcılarına kâr sağlamadığını aktardı. Aktaş, yazısında şunları belirtti: “Dolar ve euro bu düzeyde artarken yılın ilk dokuz ayındaki TÜFE artışı yüzde 52.44. Buna göre KKM hesabını dolara endeksli açtıranlar enflasyonla başa baş bir getiri elde etmiş; ortada ne kazanç var, ne de ciddi bir kayıp. KKM’yi euroya endeksleyenlerin ise yüzde 12.44 gibi yüksek sayılabilecek bir kayba uğradıkları gözleniyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.