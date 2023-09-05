KKM’de hesap tutmuyor

Türkiye Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatın (KKM) büyüklüğünü azaltma hedefini belirledikten ve güçlü faiz artışları gerçekleştirdikten sonra, bankalar TL hesaplar için ödedikleri faizleri artırdı. Ancak Reuters’a bilgi veren bankacılar, TL mevduat faizlerinin yüzde 45’e kadar yükselmesine rağmen döviz cinsinden olan KKM hesaplarından çıkan paraların çoğunun hala TL yerine dövize dönüştüğünü belirtiyor.

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