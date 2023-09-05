KKM’de hesap tutmuyor

05 Eylül 2023, Salı 21:00
Türkiye Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatın (KKM) büyüklüğünü azaltma hedefini belirledikten ve güçlü faiz artışları gerçekleştirdikten sonra, bankalar TL hesaplar için ödedikleri faizleri artırdı. Ancak Reuters’a bilgi veren bankacılar, TL mevduat faizlerinin yüzde 45’e kadar yükselmesine rağmen döviz cinsinden olan KKM hesaplarından çıkan paraların çoğunun hala TL yerine dövize dönüştüğünü belirtiyor.
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Bir bankacı, geçen hafta vadesi dolan döviz cinsinden KKM hesaplarının yüzde 80’ine yakınının yeniden KKM olarak açıldığını, çıkanların büyük bir kısmının ise dövize geçtiğini ifade etti. Bankacılar, özellikle bireysel KKM sahiplerinin dövize yöneldiğini, kurumsal müşterilerin ise vergi avantajları nedeniyle vadesi dolan KKM hesaplarını TL’ye çevirdiklerine dikkat çekti.
Haber Merkezi
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