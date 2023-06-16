KKM kamburu büyüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının aşamalı bir şekilde terk edilmesinin planlandığını açıklarken, Dolar ve Euro'nun art arda rekor kırmasının ardından kur korumalı mevduatın maliyeti arttı.

Kur Korumalı Mevduat'ın 2022 maliyeti 181.5 milyar TL oldu Hazine ve Merkez Bankası, Haziran’da kur korumalı mevduat ödemeleri için toplamda 150 milyar liraya yakın para ödeyecek. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. 2 Haziran haftasında yavaşlayan artış ivmesi 9 Haziran haftasında yeniden hızlandı. KKM hesaplarında yıl başından bu yana bakıldığında 1,2 trilyon TL’lik artış görülüyor. KKM hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 3 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Haber Merkezi

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