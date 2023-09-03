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3 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

KKM’ler de zengine yarıyor

03 Eylül 2023, Pazar 18:14
Trinity College, Hartford-ABD, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Hasan Cömert ve Greenwich Üniversitesi, Muhasebe, Finans ve Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Cem Oyvat, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) olası ciddi risklerini Gazete Duvar’a değerlendirdi.

Yazıda “KKM’ler servet dağılımını bozabiliyor. Bunun nedeni bankalardaki mevduatların en zengin kesimin elinde oldukça yoğunlaşmış olması. BDDK verilerine göre yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin mevduatlarının yüzde 55.5’i, 1 milyon TL ve üzeri hesaplarda bulunuyor. Ancak yurtiçi yerleşikler arasında bu hesaplara sahip olanların hesapların oranı sadece yüzde 0.64. Dolayısıyla kur şokuna bağlı olarak yapılan KKM ödemeleri yoğunluklu olarak en zengin kesime gidiyor. Tabii benzer bir durum DTH için de geçerli. Ayrıca KKM’nin yarattığı servet etkisi finansal ve finansal olmayan varlık fiyatlarında da artışa yol açabilir. 2021 Aralık sonrasında özellikle emlak fiyatları ciddi miktarda arttı. Seçim sonrasında ise Borsa İstanbul’daki hisse fiyatlarında hatırı sayılır bir artış görüyoruz. KKM’nin genişlemeci etkisi bu eğilimleri destekleyebilir. Bütün bu gelişmeler servet dağılımını olumsuz etkiliyor” denildi. 

Haber Merkezi

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