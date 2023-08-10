KKM’ye iki ayda 300 milyar

KKM, kur farkı ödemeleri seçim sonrası dövizin hızla değer kazanmasıyla haziran ve temmuz aylarında 300 milyar liraya ulaştı.

Bu yıl dolar, TL karşısında yüzde 44,13, Euro ise yüzde 48,21 yükseliş yaşadı. Mevduatta dolarizasyon ise yılbaşından bu yana artışını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bankacılık sektöründe mevduatta dolarizasyon yani kur korumalı mevduat ile yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 67,7’ye çıktığı, yılbaşında bu oranın yüzde 62 seviyesinde bulunduğu belirtilmişti.

TCMB’nin eli cebinden çıkmıyor

10 Haber’de yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın eli, yeni hükümetin de dövize kayışı önlemek için devam edeceğini açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) yüzünden cebinden çıkmıyor. TCMB’nin Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) kur farkı ödemeleri bankacılara göre dövizin hızla değer kazandığı haziran ile temmuz aylarında yaklaşık 300 milyar TL’ye ulaşmış. Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin bu ay zirvede olacağını ve 350 milyar lirayı bulacağını hesaplıyor. Bankalardaki KKM hesaplarının toplamı 116.6 milyar dolara ulaştı. KKM’nin TL karşılığı ise 3.1 trilyon TL ile sektörün 12.5 trilyon TL’lik mevduatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bankacılar KKM’nin sektör genelinde yüzde 70’in biraz üzerinde yenilendiğini tahmin ediyor.

Müdahale etme pozisyonunu koruyor

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Dolar/TL 27 civarında kaldı ama temelde müdahale ya da seviyeyi korumak için bir satış yapılmıyor. Şu anda KKM çıkışı nedeniyle TCMB bankaların talep ettiği dövizi veriyor. Onun dışında satış yapmakta olan ihracatçıların ithalat nedeniyle ihtiyaç duydukları dövizler de TCMB tarafından kaynaklanıyor. TCMB sadece ‘aşırı oynaklık’ olması durumunda müdahale etme pozisyonunu koruyor. Rezerv artışları sürüyor ve devam edecek” dedi. Bankacılar rezerv artışlarının, KKM dönüşlerinin rekor seviyede olduğu Ağustos ayında da devam etmesinin önemine dikkat çekiyorlar.

Haber Merkezi