KOBİ’ler zor duruma düşer, ticaret sıkıntıya girer

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, vergi beyannamesi süreleri, enflasyon muhasebesi ve deprem bölgelerindeki işletmelerin durumu gibi konularda acil düzenlemeler gerektiğini ifade etti.
Demir, yazılı açıklamasında, vergi, harç, istisna ve muafiyetleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifinin, 2024 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin aslında önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Özellikle vergi beyannamesi süreleri, enflasyon muhasebesi ve deprem bölgelerindeki işletmelerin durumu gibi konularda acil düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yapan Demir, “Bazı yanlışlardan geri dönülmesi gerekmektedir. Aksi halde KOBİ’ler çok zor duruma düşer, ticaret sıkıntıya girer.” değerlendirmesini yaptı.
AA