Kod-29’la atılanların oranı % 70 arttı

Pandemi sebebiyle işten çıkarılmanın yasak olduğu dönemde, Kod-29’un gerekçe gösterilerek işten çıkarmalara İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSİGM) tepki gösterdi.

İşverene Kod-29 kapsamında işten çıkarma hakkı tanıyan iş kanunun sendikalaşan işçilere karşı tehdit olarak kullanıldığını belirten İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenli Merkezi salgın sürecinde işverenlerin sendikalaşan işçileri İş Kanunu’nun 25/2 maddesi kapsamında “ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı. Kod-29 sorunu gündeme getiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Şubat ayında “Kod 29’la işten çıkarıldığınızda kara listeye alınmış gibi olursunuz, iş bulmanız zorlaşır, işsizlik maaşı dahi alamazsınız. İşverenler pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek bu maddeyi suistimal ediyor. İşten çıkarma yasağı bu istisna olmadan devam etmeli” demişti.

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