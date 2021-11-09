Kömüre zam üstüne zam ağaçları kestiriyor

Kömür fiyatları katlanınca vatandaşlar da ısınabilmek için kendilerine göre yöntemler geliştiriyor. Eskişehirli çiftçi İbrahim Sarıoğlu, ısınabilmek için, ipekböceği yetiştirmek amacıyla daha önce diktiği dut ağaçlarını kesmeye başladı.

Dar gelirli vatandaşların ısınma kaynağı kömürün fiyatları, geçen seneye göre yüzde 125 arttı. Geçen sene bin 250 TL olan kömürün tonu, bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değişiyor. Doğal gazın olmadığı birçok ilde yerli kömür tüketimi yasak. İthal kömürün fiyatı da döviz kuruna bağlı olarak sürekli yükseliyor. Geçen yıl tonu bin 200 TL olan Afrika ithal kömürün fiyatı 2 bin 600 liraya yükseldi. Yine geçen yıl 210 dolar olan Rusya’dan ithal kömür, 320 dolara kadar çıktı.

“ISINMAK İÇİN DUT AĞAÇLARINI KESECEĞİM”

Dar gelirli vatandaşlar ise kara kışı geçirmek için farklı yollara başvuruyor. Eskişehir’e bağlı Düzköy’de çiftçilik yapan İbrahim Sarıoğlu da ısınmak için kömürden oduna geçiş yaptığını, odun alamadığı için de bahçesindeki dut ağaçlarını kestiğini anlattı.

Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, “İpek böceği bakardık eskiden. Şimdi bakmıyoruz. Bir de kömür alamadığımız için, mecbur kışın ısınmak için bu dut ağaçların hepsini keseceğim. Odun alamıyoruz. Mecbur bu ağaçları kesiyoruz” dedi.

Eskişehir - anka