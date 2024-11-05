Konkordato, 3 yılın toplamına dayandı

Piyasanın korkulu rüyası haline gelen konkordatolar hız kesmeden devam ediyor.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan Ekonomi için derlediği verilere göre, ekim ayında mahkemelerce konkordato kararı verilen dosya sayısı 165 oldu. Yılın 10 ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen toplam dosya sayısı 1352’ye ulaşırken, bu tutar 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan toplam 1374 konkordato başvurusuna neredeyse yetişti. Yanı sıra konkordatoların patlama yaptığı 2018’de 1384, 2019’da da 1387 konkordato geçici mühlet kararı verildiği düşünüldüğünde bu yılsonunda yeni rekor kaçınılmaz görünüyor. Konkordato verilerinin detayına bakıldığında, geçen ay kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 110, konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı da 86 oldu. Ocak-ekim döneminde ise 557 dosyanın konkordato başvurusu için kesin mühlet kararı verilirken, 10 ayda dosyası reddedilen konkordato başvurusu sayısı 512 oldu. Haber Merkezi

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