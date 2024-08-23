Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konkordato başvurularının bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın tamamını geçerek, bin 554 sayısına ulaştığını, küresel düzeyde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin bile konkordatoya başvurduğunu belirtti.

Baran, “Konkordato ilan eden şirketten alacaklı olan şirketler, tahsilat yapamadığı için nakit dengesini koruyamayarak zor durumda kalıyor. Bu nedenle, iş dünyamızda -ya ticaret yaptığım şirket konkordato ilan ederse- tedirginliği başladı. Şirketleri iflastan kurtarmak, ticari ilişkide bulunduğu diğer şirketlerin sıkıntıya girmesini engellemek ve piyasalardaki tedirginliğin önüne geçmek için konkordato sistemi yeniden ele alınmalı” dedi. Ticari hayatın sürdürülebilirliği ve güven ortamının korunması adına, konkordato sisteminin yenilenmesi gerektiğini dile getiren Baran, konkordato fonu oluşturularak, konkordato ilan eden şirketlerin diğer şirketlerin de iflasına neden olmasının önüne geçilebileceğini bildirdi. Baran, sistemin mevcut haliyle devam etmesi durumunda, konkordato mağdurlarının ortaya çıkacağını dile getirdi. Mehmet Kara - ANKARA

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