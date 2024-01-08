Konkordatolar rekor kırdı

2023 yılı, işletmeler için oldukça zorlu geçti. Talep koşullarının bozulması, maliyet baskısının artması ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle birçok firma zor durumda kaldı.

Bu süreçte, iflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 ve 2019 yıllarındaki “konkordato fırtınası”nın ardından, 2023 yılında 519 konkordato başvurusuyla rekor kırıldı. Ekonomim gazetesinden Merve Yiğitcan’ın aktardığına göre, geçen yılın 11 ayında yaklaşık 20 bin firma kepenk indirdi ve tasfiye başvuruları yüzde 27,5 artış gösterdi. Konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 519’a ulaşırken, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 352 oldu. 408 firma için konkordato reddedildi, 65 firma ise iflas etti. Geçici mühlet kararı, konkordato için ilk başvuru anlamına geliyor. Riski en yüksek sektörler inşaat ve tekstil olarak öne çıktı. Konkordato başvurularında inşaat sektörü 45 dosya ile ilk sırada yer alırken, tekstil 43, mobilya ise 16 dosya ile takip etti. Ayrıca AVM, enerji, gıda, sağlık hizmetleri, otelcilik, ambalaj, metal ürün imalatı ve medikal ürünler sektörleri de dikkat çeken artışlar yaşadı. Haber Merkezi

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