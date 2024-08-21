Konkordatolar rekora koşuyor

Türkiye’de ekonomik durgunluk ve yüksek finansman maliyetlerinin etkisiyle, yılın ilk yedi ayında toplam bin 554 firma konkordato talebinde bulundu. 2024 yılında konkordato talebinde bulunan firmaların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50-55 oranında arttı.

Özellikle inşaat sektörü, devletten ödeme alamama sorunları nedeniyle zor durumda. Cumhuriyet’in aktardığına göre, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, son bir yılda malzeme fiyatlarının artması ve kredi erişim zorlukları nedeniyle inşaat sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşandığını belirtti. Tellioğlu, yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki zorlukların sektörü daha da kötü bir duruma sürüklediğini ifade etti. Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu ise hükümetin yanlış politikaları yüzünden birçok şirketin batma noktasına geldiğini söyledi. Haber Merkezi

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