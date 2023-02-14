Konteyner ev projesine bağış

Toyota Türkiye ve Lexus Türkiye bayileri ve bayi çalışanlarının desteğiyle toplanan 20 milyon lira “Konteyner-Ev Projesi’ne bağışlanacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ile Lexus Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bayilerini, çalışanlarını ve iş ortaklarını da içine alan bir yardım kampanyasıyla bölgeye katkı sağladı. Toyota ve Lexus Türkiye koordinasyonunda organize edilen yardım kampanyası ile; Toyota Türkiye ve Lexus Türkiye bayileri, bayi çalışanları, ajansları ve ALJ Türkiye şirketleri çalışanlarının desteğiyle 20 milyon TL toplanarak, Ahbap Derneği’nin, afet bölgelerindeki barınma sorununa çare olmak üzere başlattığı Konteyner-Ev Projesi’ne dahil olundu. Bu sayede 500’e yakın konteyner-ev Ahbap koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Haber Merkezi

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