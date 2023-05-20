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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Konut almak artık hayal oldu

20 Mayıs 2023, Cumartesi 23:12
TÜGEM Başkan Yardımcısı ve yüksek inşaat mühendisi Dr. Mustafa Koçak, konut satışları ile ilgili ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası için önemli açıklamalarda bulundu.

Konut satışları üzerindeki baskının sürdüğüne vurgu yapan Koçak, şu ifadeleri kullandı: “Konut satışlarında son dönemde ciddi bir azalış söz konusu oldu. Nisan ayı verilerine istinaden konutlarda bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 35’lik bir azalma söz konusu oldu. Tabii neden bu azalmalar oluyor, nereye gidecek? Bunları biraz konuşmak lazım. Son dönemde, son 1,5-2 yıl içerisinde konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Alım gücü düştü, kredi faiz oranları yükselmeye başladı ve insanlar konut alamamaya başladılar. (...) İnsanlarda bu kadar nakit para olmadığı için de satın almaya yönelemiyorlar. Konut almak artık hayal oldu mu, bir nebze oldu diyebiliriz. Peki niye bunlar oldu? Bunların aslında en büyük sebebi belirsizlik, belirsiz bir piyasanın olması. Hem enflasyonun nereye gideceği, doların nereye gideceği, evet herkesin bir öngörüsü var ama bir belirlilik yok ortada.”

İstanbul - Anka

 

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