Konut arzında sorun büyüyor

Obez’ büyüyen metropol kentlerde konut arzı sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, “Metropol kentlerde daha küçük daireler üretildiğini görüyoruz. Bu da konutta dönüşüme sebep oluyor.

Bu illere baktığımızdaysa 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini, Japon tipi 1+1 evlerin tercih edildiğini görüyoruz” dedi. Hançer, “Eskiden 3+1, 4+1 gördüğümüz evlere ulaşmak hayal oldu. Önümüzdeki günlerde daire metrekareleri ve tercihler daha da küçülecek. Bununla ilgili tedbirler alınmazsa konuta erişim de hayal olacak. Bununla birlikte artık 1+1 evler, hatta odaların, kanepelerin kiralanması ya da satılması şeklinde modeller önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilir. Şimdiden öngörü olarak söyleyebiliriz. Bu durumları yaşamamak için özellikle konut finansmanında ve konuta erişimde radikal tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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