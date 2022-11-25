Konut fiyatları 4-5 misli arttı

Independent Türkçe’nin haberine göre, “Konut fiyatları son 3 yılda 4-5 misli arttı” diyen Aykurt Nuhoğlu, şunları kaydetti:

“Ücretler ortada. Kiralar 7-8-10 bin liraların altında değil. Bu paraları kim verecek? Yeni konutlara kim taşınacak? Para kazanmaya yönelik olduğu için zaten az konut üretiliyor. Binlerce yeni konut boş halde satılmayı bekliyor çünkü bunları orta ve dar gelirli vatandaşların alması imkansız. Bu insanlara yönelik konut üretilmiyor doğru dürüst. Bugün deprem oldu diye konuşuluyor. Ancak yarın sabah kalktıkları zaman tekrar herkes kendi rutinine dönecek. Seçime yönelik nasıl bir senaryo oluşturacaklar. Oysa kalıcı bir çözüm üretilmesi lazım.”

Haber Merkezi