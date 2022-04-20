Konut fiyatlarında AB’yi 6’ya katladık

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye konut fiyat artışında Avrupa’yı 6’ya katladı.

Türkiye’de konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Ev sahiplerinin mevcut kiracıları çıkararak daha yüksek fiyattan yeniden kiraya vermek istediklerine dair sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Türkiye Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke. 2021 yılının son çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre Türkiye’de yıllık artış yüzde 60 olurken, Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 10’da kaldı. Kirada ise Türkiye Avrupa’da en çok artışın yaşandığı ikinci ülke durumunda.

Yüzde 60 arttı

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 yılı 4. çeyreğine dair konut ve kira fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı 4. çeyrek ile 2021 senesi 4. çeyrek arasını kapsayan 1 senede Türkiye’de konut fiyatları yüzde 60 arttı. Türkiye’nin ardından ikinci sıradaki Çekya’da artış yüzde 26’da kaldı. AB genelinde ise konut fiyatları ortalama yüzde 10 yükseldi. Eurostat’ın Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksine (HICP) göre 2020-2021 4. çeyrekleri arasında kiralar yüzde 15 ile en çok Slovenya’da arttı. Türkiye yüzde 12 ile ikinci sırada yer alıyor. AB ortalaması ise sadece yüzde 1,3. 2021-2022 Şubat ayları arasını kapsayan son 1 yılda kiralar yüzde 18,2 ile en çok yine Slovenya’da arttı. Türkiye yüzde 15,5 ile ikinci sırada bulunurken AB ortalaması yüzde 1,4 oldu.

Döviz krizinden sonra patladı

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de konut fiyatlarının son 4-5 aylık dönemde hızla artması dikkat çekiyor. Ocak 2011-Şubat 2021 arasında yıllık artışa bakıldığında son döneme kadar yüzde 10-15 civarında seyrettiği görülüyor. Ocak 2011’de yıllık artış oranı sadece yüzde 6,4 idi. Hatta bu oran Mayıs 2019’da yüzde 1,5’a kadar düşmüştü. Mayıs 2020’de ise son 10 yılda yıllık artış ilk kez yüzde 20’yi aştı. Konut fiyatlarının TL’nin döviz karşısında değer kaybının hızlandığı Ekim-Kasım 2021’den sonra hızla artışa geçmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi