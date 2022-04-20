"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Konut fiyatlarında AB’yi 6’ya katladık

20 Nisan 2022, Çarşamba 19:00
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye konut fiyat artışında Avrupa’yı 6’ya katladı.

Türkiye’de konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Ev sahiplerinin mevcut kiracıları çıkararak daha yüksek fiyattan yeniden kiraya vermek istediklerine dair sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Türkiye Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke. 2021 yılının son çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre Türkiye’de yıllık artış yüzde 60 olurken, Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 10’da kaldı. Kirada ise Türkiye Avrupa’da en çok artışın yaşandığı ikinci ülke durumunda.

Yüzde 60 arttı

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 yılı 4. çeyreğine dair konut ve kira fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı 4. çeyrek ile 2021 senesi 4. çeyrek arasını kapsayan 1 senede Türkiye’de konut fiyatları yüzde 60 arttı. Türkiye’nin ardından ikinci sıradaki Çekya’da artış yüzde 26’da kaldı. AB genelinde ise konut fiyatları ortalama yüzde 10 yükseldi. Eurostat’ın Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksine (HICP) göre 2020-2021 4. çeyrekleri arasında kiralar yüzde 15 ile en çok Slovenya’da arttı. Türkiye yüzde 12 ile ikinci sırada yer alıyor. AB ortalaması ise sadece yüzde 1,3. 2021-2022 Şubat ayları arasını kapsayan son 1 yılda kiralar yüzde 18,2 ile en çok yine Slovenya’da arttı. Türkiye yüzde 15,5 ile ikinci sırada bulunurken AB ortalaması yüzde 1,4 oldu.

Döviz krizinden sonra patladı

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de konut fiyatlarının son 4-5 aylık dönemde hızla artması dikkat çekiyor. Ocak 2011-Şubat 2021 arasında yıllık artışa bakıldığında son döneme kadar yüzde 10-15 civarında seyrettiği görülüyor. Ocak 2011’de yıllık artış oranı sadece yüzde 6,4 idi. Hatta bu oran Mayıs 2019’da yüzde 1,5’a kadar düşmüştü. Mayıs 2020’de ise son 10 yılda yıllık artış ilk kez yüzde 20’yi aştı. Konut fiyatlarının TL’nin döviz karşısında değer kaybının hızlandığı Ekim-Kasım 2021’den sonra hızla artışa geçmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mostar’da gençlik iftarı

    Yayıncılıkta kriz büyüyor

    Avustralya Nur Vakfı’ndan Sudan’da iftar

    Konut fiyatlarında AB’yi 6’ya katladık

    38 sağlık çalışanı şiddete uğradı

    Takipteki borçlular artıyor

    Ombudsmandan Bakanlığa: Yargı kararını uygula

    Emekliyi ağlatmaya hakkınız yok

    Bakanı davet ederken kötü haberi aldılar

    Tek adam sisteminde adalet olamaz

    Baskınlara ara

    Erdoğan'dan 'İsrail' açıklaması

    WikiLeaks'in kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek

    Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 10 bine yaklaştı

    Türkiye'de konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 60

    Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden oldu

    Bursa'da hain saldırı: 1 şehit

    Kayyımların faturasını millete ödetecekler

    İnsanlık düşmanı küstah provokatör 'Esfel-i Sâfilîn'e yuvarlanmaya devam ediyor

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Nisan öncesi 6’lı masa
    Genel

    İnsanlık düşmanı küstah provokatör 'Esfel-i Sâfilîn'e yuvarlanmaya devam ediyor
    Genel

    Kayyımların faturasını millete ödetecekler
    Ahmet BATTAL

    Demokratlık şablonunda Özal, Erdoğan ve Demirel
    Cevher İLHAN

    “Bütün bunları millet sorar”
    Genel

    İnsanımızdan etkilendi, Türkçeyi öğrendi
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnternet üzerinden iş ve meslek öğrenimi
    Raşit YÜCEL

    Kargı kahramanlarından Şerafettin Dingil’e rahmet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.