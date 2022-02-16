Hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış gösteren illeri açıkladı.

Konut tavan yaptı

Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 126 ile Antalya’da oldu. Antalya’nın ilçelerinde de yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konut fiyatlarındaki artışta Antalya’yı Adana takip etti. Konut fiyatlarındaki artış sıralamasında 3. sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe yüzde 179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ege Bölgesi’nin en fazla talep gören illerinden Muğla’da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler yüzde 188 ile Milas, yüzde 115 ile Marmaris, yüzde 113 ile Bodrum, yüzde 102 ile Dalaman ve yüzde 92 ile Fethiye oldu. Endeks verilerine göre Ankara’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 121-105 artış yaşandı. Samsun, Mersin ve Tekirdağ da konut fiyatlarının en çok arttığı iller arasında yerini aldı.

Haber Merkezi