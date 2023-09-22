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22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı

22 Eylül 2023, Cuma 19:12
Türkiye genelinde konut kira değerinde artışlar hız kesmeden devam ediyor.

REIDIN’in son yayınladığı verilere göre, konut kira değeri ağustos ayında temmuza göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 137,24 oranında arttı. Türkiye genelinde 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891,67 seviyesinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun kira artışlarına neden olmasının yanında okullar açılmadan önce ailelerin taşınma kararları ve tayin ayı olan eylül öncesi taşınmaların etkisi de verilere yansıdı. Üç büyük şehir arasında Ankara’da son bir yıllık kira değeri artış 177,81 olurken, İzmir’de artış oranı yüzde 135,49, İstanbul’da ise yüzde 94,33 oldu. REIDIN’in son beş yıllık verilerinde ise 2018’den bugüne Ankara’daki kira artış oranı yüzde 1120,76 olurken, onu yüzde 843,80 ile İstanbul ve yüzde 801,23 ile İzmir takip etti.

Haber Merkezi

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