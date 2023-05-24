Konut krizi derinleşiyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökçe, “Yeni işe başlayan gençlerin maaşlarıyla neredeyse konut kiralama şansı yok” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökçe Türkiye’de konut kiralarındaki artışları analiz ettiği bir çalışmanın sonuçlarını Twitter hesabından yayınladı.

Paylaşımında, yaşanılan konut krizinin düşünüldüğünden daha derin olduğunu ifade eden Gökçe, özellikle Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyük şehirde çalışanların ve ücretlilerin gelirlerinin önemli bir kısmının konut kirasına gittiğine işaret ederek, “Yeni işe başlayan gençlerin maaşlarıyla neredeyse konut kiralama şansı yok” ifadelerini kullandı.

Gökçe’nin analizinde şu veriler yer aldı: Nisan 2019 - Nisan 2023 dönemini kapsayan araştırmadan elde edilen sonuca göre bu 4 yıllık süre zarfında Türkiye genelinde konut kiraları yüzde 583 artarken, Nisan 2019’da 81 ilde ortalama kira bedeli aylık 728 liradan 5 bin 58 liraya yükseldi. Büyükşehirlerde ise Türkiye ortalamasından çok daha fazla bir fiyat artışı görüldü. Araştırmaya göre söz konusu dört yıllık dönemde 30 büyükşehirde kira bedelinde ortalama artış oranı ise yüzde 697 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi