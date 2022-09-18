Konut projesi 2 senede bitecek mi?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, son olarak açıklanan sosyal konut projesinin zaman, maliyet ve uygulama açısından ciddi zayıflıkları olduğuna dikkat çekti.

Dar gelirli ödeyemez

Asgari ücretle geçinen bir ailenin kira ve diğer giderleriyle birlikte aylık konut ödemesini yapmasının çok zor olduğunu kaydeden Demir, proje maliyet şartlarının da tartışılması gereken çok önemli bir konu olduğunu belirtti.

Demir, “Bugün 10 liraya mal edilen bir konut. Bundan bir yıl sonra ne kadara mal ediliyor olacak? 2 yıl sonra ne kadara mal ediliyor olacak? Yani maliyet ne kadar değişecek? Dolayısıyla bugün o müteahhit firmalar bu işlerin içerisine girmeye ne kadar istekli olacaklar ve o müteahhit firmalar beklentilerini alabilecekler mi? Bekledikleri o maliyet değişimi onlara nasıl yansıyacak? Böyle bir sorun var. Üçüncüsü ise yaklaşık 350 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu 350 milyar liralık yatırımın kaba bir hesapla yaklaşık 60-70 milyar liralık kısmı vatandaştan toplanacak gibi gözüküyor ilk iki sene içerisinde. Geriye kalan 270-280 milyar liranın da hazine finansmanı gerektiriyor. Böyle bir para bütçede var mı? Eğer böyle bir para bütçede yoksa bu iş 2 senede nasıl bitecek?” diye sordu.

Haber Merkezi