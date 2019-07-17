Konut satışları neredeyse yarı yarıya azaldı

Türkiye genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33.26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33.26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 355 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 10 bin 60 konutla ilk sırada (yüzde 16.4) yer aldı. İstanbul'u 5 bin 430 konut satışıyla (yüzde 8.9) Ankara, 3 bin 390 konut satışıyla (yüzde 5.5) Antalya izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.