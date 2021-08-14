Konut satışları yüzde 53 düştü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE GENELİNDE TEMMUZ AYINDA 107 BİN 785 KONUT SATILDI. DÜŞÜŞ TEMMUZ AYINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53’E ULAŞTI.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış verilerini yayımladı. Veriler satışların hızla düştüğünü gösterdi. Pandeminin başından bu yana en sert düşüş bu yıl Temmuz ayında kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,0 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

TEMMUZ’DA 32 BİN 672 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi. Bu arada, Türkiye genelinde ikinci el konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalış göstererek 75 bin 113 oldu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 22,7 AZALDI

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 bin 45 olarak gerçekleşti. Bu arada, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu.