Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye genelinde konut satışları, eylül ayında sert bir düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalan konut satışları, eylül ayında ise daha büyük bir oranla yüzde 22,9 seviyesinde geriledi.

Bu gerilemede, konut fiyatlarındaki yüksek artış ile alım gücündeki gerileme etkili oldu. Türkiye genelinde konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,17, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 azaldı. Söz konusu ayda, ülke genelinde toplam 113 bin 402 konut satıldı. Konut satışları, geçen ay da benzer bir düşüş göstermişti. Ağustos ayında ülke genelinde yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 olarak gerçekleşmişti. Uzmanlara göre, pandemi sürecinde düşen, ardından kısa bir toparlanma yaşayan konut satışlarındaki hızlı düşüşlerde, yüksek enflasyonun de etkisiyle hızla yükselen konut fiyatları ve vatandaşın alım gücündeki azalma etkili oldu. İstanbul - anka

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