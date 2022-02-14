Konut tavan yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi’ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50.5 artış gösterdi.

Emlak sektör temsilcilerine göre ise bu artış yüzde 100’ü geçmiş durumda. t24’ün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48.87. Buna karşılık inşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yıllık yüzde 200 arttığını söylüyor. Sektör temsilcileri müteahhitler için konut yapmanın zorlaştığını, birikimi olmayan yurttaşlar için ise sıfırdan konut almanın imkânsız olduğunu vurgularken, 2022’de fiyatların en az yüzde 60 daha artacağını açıkladı. Haber Merkezi

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