Konutta fiyatlar yabancıya da pahalı gelmeye başladı

Konut fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, konut yatırımının yabancılar açısından da cazibesini yitirmesine yol açıyor.

Savaş koşulları sebebiyle ülkesinden kaçan Rus ve Ukraynalılar hariç bırakıldığında yabancıya yapılan konut satışındaki yıllık düşüş yüzde 40’ı buldu. Uzmanlar yatırımcıların rotasını Portekiz, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere çevirebileceğini belirtiyor. BloombergHT’nin haberine göre; TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Konut fiyatları çok arttı, 1 yıllık zaman zarfında 3 kat artış yaşandı. Bu ister istemez yabancılar için de bir artış. Konut fiyatlarındaki artış yabancılar için de bir motivasyon kaybına yol açıyor olabilir” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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