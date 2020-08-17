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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Konutta ipotekli rekor

17 Ağustos 2020, Pazartesi 16:00
Türkiye’de konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle Temmuzda yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357’ye ulaştı.

Bu bütün zamanların en yüksek satış rakamı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış  istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 arttı. Temmuzda satılan konut sayısı 229 bin 357 oldu, böylece tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Konut satış- larında, İstanbul 39 bin 432 konutla (yüzde 17,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 26 bin 885 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 15 bin 614 konut satışıyla (yüzde 6,8) İzmir izledi. En az artış olan iller 19 konutla Hakkari, 30 konutla Ardahan ve 74 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışlarında dikkat çeken artış

İpotekli konut satışları Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artarak 130 bin 721’e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut ve yüzde 18,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu. Bu arada, ilk defa satılan konut sayısı Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 yükselerek 67 bin 937’ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. 

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