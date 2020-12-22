Konutta satış düştü, fiyat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği, Aralık 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı.

İstanbul’da, Kasım ayında, konut satışları, yıllık yüzde 15,1 azaldı. İkinci el konut satışlarında yıllık yüzde 23,7 artış, sıfır konut satışlarında yüzde 19,8 azalış kaydedildi. En yüksek azalış, ipotekli sıfır konut sayışlarında yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre sadece beş ilçede konut satışları arttı. Toplam konut satışının yüzde 18,8’i; yabancılara yapılan konut satışının ise yüzde 49,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. Ekim ayında, yıllık fiyat artışı, sıfır konutlarda yüzde 29,5, ikinci el konutlarda yüzde 27,3 oldu.

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