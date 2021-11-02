Konuttaki fiyat artışı hızlanarak sürüyor

Pandemiyle, maliyetlerindeki artış konut üretimini yavaşlattı.

Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul oldu. İstanbul’un ardından Ankara’da yüzde 52, İzmir’de yüzde 49, Bursa’da yüzde 51, Antalya’da ise yüzde 77 değer artışı yaşanan il oldu.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu konut kiralarını inceledi.

Buna göre İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış yaşayan il oldu. İstanbul’un ardından Ankara’da 1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91 değer artışı yaşanırken, İzmir’de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık yüzde 88 değer artışı yaşandı. Bursa’da 1 yıllık yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73, Antalya’da ise 1 yıllık değer artışı yüzde 77, 3 yıllık değer artışı yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa, Ankara’da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya, İzmir’de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi